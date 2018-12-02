إيمانويل ماكرون والسترات الصفراء..... المواجهة

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بدأت باريس تنظيف شوارعها بعد يوم من الاضطرابات التي استمرت حتى وقت متأخر من ليل السبت حيث أشعلت مجموعات من الملثمين النار في السيارات والمتاجر التي تعرضت للنهب كما حطموا النوافذ في وسط العاصمة.