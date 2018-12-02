قالت إيران يوم الأحد إن برنامجها الصاروخي دفاعي ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة دون أن تؤكد مزاعم أمريكية بأنها أجرت تجربة صاروخية جديدة.
إيران ترد على مزاعم أمريكا دون نفي أو تأكيد اختبار صاروخ جديد
إيران ترد على مزاعم أمريكا دون نفي أو تأكيد اختبار صاروخ جديد
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أدان السبت ما وصفها بتجربة إيرانية لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس واعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على تصريحات بومبيو "البرنامج الصاروخي الإيراني له طبيعة دفاعية... ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخي وقيام إيران بتجارب صاروخية".
ولم ينف قاسمي أو يؤكد مزاعم أمريكا بإطلاق إيران لصاروخ جديد.
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