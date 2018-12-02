أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه مع انتهاء التصويت أن الاشتراكيين المنتمين لأقصى اليمين في إسبانيا سيفوزون بنحو ثمانية إلى عشرة مقاعد في انتخابات إقليم الاندلس فيما سيكون أول تمثيل نيابي لحزب بأقصى اليمين في إسبانيا خلال عقود.
نتائج أولية: حزب من أقصى اليمين يدخل برلمان إقليم الاندلس الإسباني
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نتائج أولية: حزب من أقصى اليمين يدخل برلمان إقليم الاندلس الإسباني
وأظهرت استطلاع (جاد3) الذي أجري لصالح صحيفة إيه.بي.سي عبر الهاتف في الفترة بين 19 و30 نوفمبر تشرين الثاني أن الاشتراكيين سيحصلون على معظم الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأحد لكن دون عدد كاف لتشكيل حكومة بمفردهم.
ويتألف برلمان إقليم الاندلس من 109 مقاعد.
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