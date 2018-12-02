استقالة حكومة البحرين بعد إعلان نتائج الانتخابات

قدمت حكومة البحرين استقالتها يوم الأحد إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة كما هو متبع وفقا للقانون بعد الانتخابات البرلمانية التي مُنعت المعارضة من المشاركة فيها.

وأعلنت سلطات البحرين يوم الأحد نتائج جولة الإعادة التي جرت يوم السبت. ونشرت وكالة أنباء البحرين بيان استقالة الحكومة فيما بعد.

وقالت الحكومة إن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة التي جرت يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني بلغت 67 بالمئة أي أكثر من نسبة الإقبال على التصويت عام 2014 عندما قاطعت المعارضة الانتخابات في المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي ويقودها السنة.

ودعا نشطاء إلى مقاطعة التصويت هذه المرة ووصفوا الانتخابات بأنها "مسرحية" وسط حملة على المعارضة منذ أن سحقت المملكة بمساعدة السعودية انتفاضة قادها الشيعة عام 2011.

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وتتخذ البحرين إجراءات ضد المعارضة منذ ذلك الحين مثل حل جمعيات معارضة ومنع أعضائها من خوض الانتخابات ومحاكمة العشرات في محاكمات جماعية وبينهم كثيرون تصفهم جماعات معنية بحقوق الإنسان بأنهم نشطاء.

وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات الطائفية وتنفي طهران هذه الاتهامات.