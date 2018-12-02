ترامب يرجح أن يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية أوائل 2019

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن من المرجح أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط وإنه تجري دراسة ثلاثة أماكن لعقد هذا الاجتماع.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته من الأرجنتين إنه يعتقد أن الاجتماع سيعقد في أوائل 2019.