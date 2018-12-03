أمريكي ظن أنه "كبير البطن" فتفاجأ بأنه يعاني من ورم سرطاني بوزن أكثر من 34 كلغ !

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أجرى جراحون أمريكيون عملية جراحية إستغرقت 6 ساعات لاسئصال ورم من المعدة ، يزن أكثر من 34 كلغ (77 رطلا) وهو ما يعادل تقريباً وزن طفل يبلغ من العمر 10 أعوام.

وكان هكتور هيرنانديز، البالغ من العمر 47 عاما من ولاية كاليفورنيا ، قد تعرض للكثير من المضايقات من أصدقائه الذين كانوا يسخرون منه بسبب ما اصطلحوا على تسمية بطنه ب "بطن البيرة" على حد تعبيرهم ، في وصفهم لبطنه المنتفخ رغم أن هيرنانديز لم يكن يشرب البيرة. وقد تفاجأ المسكين في وقت لاحق بأن البطن الكبيرة وعشرات الكيلوغرامات التي كان يحملها لم تكن وزنا زائدا كما كان يعتقد بل كانت ورما سرطانيا . لقراءة المزيد على يورونيوز: دراسة: محاربة الاحتباس الحراري تمرّ عبر صحوننا أيضاً اكتشاف حفريات جديدة في الجزائر قد تغير نظرية مهد البشرية شاهد: فرشاة جديدة لشعر القطط مستوحاة من لسان القطط وقال هيرنانديز في حديث لصحيفة "واشنطن بوست "، والذي يتلقى حاليا العلاج بعد العملية الجراحية التي قام بها لاستئصال الورم السرطاني الذي كان يعتقد أنه مجرد دهون ، "كنت أعتقد دائما أنني رجلا ضخم البنية، لذلك لم أهتم يوما عندما بدأت باكتساب الوزن ".