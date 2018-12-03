كلبة بوش بجوار نعشه لا تفارقه

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت صورة سالي، كلبة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الاب المدربة على الخدمة، وهي ممددة أمام نعش الرئيس الراحل الحادي والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.
وحظيت صورة الكلبة باهتمام مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن علق المتحدث باسم عائلة بوش، جيم ماك غراث على تويتر بالقول: "إن المهمة تمت".
وكانت عائلة بوش نشرت صورة سالي على انستغرام قائلة، إنه بقدر ما ستفتقد العائلة سالي فإنها تجد عزاء في أنها ستجلب السعادة نفسها إلى منزلها الجديد، في مركز ولتر ريد العسكري الطبي.
وكانت سالي أوكلت لمساعدة بوش في شهر حزيران/يونيو الماضي أثناء أنشطته اليومية. وكان بوش توفي يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز 94 سنة، وسوف يوارى جثمانه الثرى، هذا الخميس في تكساس.
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