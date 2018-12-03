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شاهد: سحب كيس من البلاستيك من حلق سلحفاة بحرية في كيب تاون

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شاهد: سحب كيس من البلاستيك من حلق سلحفاة بحرية في كيب تاون

شاهد: سحب كيس من البلاستيك من حلق سلحفاة بحرية في كيب تاون
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إستطاع عدد من الأطباء البيطريين في مدينة كيب تاون ، أكبر مدن جنوب إفريقيا من سحب كيس من البلاستيك من حلق سلحفاة بحرية ، وتم نقلها على الفور إلى حوض الأسماك "TWO OCEANS AQUARIUM"حيث تم تقديم العلاج المناسب لها .

وكانت السلحفاة والتي تزن 23 كيلوغراما ضعيفة للغاية عند وصولها ، ولكن حالتها كانت مستقرة ، ولم تكن تعاني إلا من إصابات خفيفة، وعرض الدكتور مالان فان زيل في مركز "Cape Animal Medical Centre" المساعدة في تقديم العلاج والتقنيات اللازمة ، وكان لديه المنظار الوحيد في كيب تاون الذي يتلاءم مع المعايير المطلوبة لعلاج السلحفاة ، كونه رقيقًا بما فيه الكفاية ، ويمكنه نفخ الهواء ولديه قدرات قابضة ، وقام بتقديم العلاج المناسب لها والأدوية المناسبة ، ويتم مراقبتها يوميا من أجل إعادة تأهيلها .

وكانت دراسة أسترالية قد أظهرت أن خطرا متزايدا يترصد السلاحف الخضراء، وهي نوع مهدد، التي تبتلع النفايات الناجمة عن الإنسان وحتى أكياس البلاستيك التي يمكن أن تؤدي الى اختناقها.

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