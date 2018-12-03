الجزائر.. محطة جديدة في جولة بن سلمان ومشاريع استثمارات وشراكة ولا احتجاجات مرتقبة

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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر قادما من موريتانيا مستأنفا جولة عربية بعد حضوره اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، وكان ولي العهد قد بدأ جولته سابقا بزيارة كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس. وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في إستقبال الأمير محمد في العاصمة الجزائر يوم الأحد ، وسيجري بين الطرفين بحث الإستثمارات الجزائرية السعودية والعلاقات التجارية في قطاعي النفط والبتروكيماويات خلال الزيارة التي تستمر يومين.