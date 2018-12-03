هل يخرج ماكرون من شرَك السترات الصفراء ؟

أجرى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب محادثات مع زعماء المعارضة يوم الاثنين فيما يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل نزع فتيل أزمة مظاهرات تعم البلاد احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأدت لأعمال شغب واسع النطاق وتخريب في باريس مطلع الأسبوع.

وفاجأ ما يعرف باسم انتفاضة (السترات الصفراء) ماكرون عندما تفجرت الأحداث يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني وهي تمثل تحديا هائلا أمام الرئيس البالغ من العمر 40 عاما بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها منحازة للأغنياء.

باريس تحترق وإغلاق لمنافذ مستودعات الوقود

وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية يوم السبت وأحرقوا عشرات السيارات ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.

وقال متحدث باسم شركة توتال إن المحتجين قطعوا الطرق المؤدية إلى 11 مستودعا للوقود تملكها الشركة يوم الاثنين وإن البنزين غير متوفر في 75 من محطات الوقود التابعة لها.