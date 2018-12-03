مجهول "يغسل الأموال" حرفياً لا مجازاً في أمستردام الهولندية

عثرت الشرطة الهولندية منذ أيام على نحو 350.000 يورو في غسالة، ليكون بذلك صاحب الماكينة، مجهول الهوية حتى لحظة كتابة هذه السطور، قد طبّق حرفياً المصطلح المعروف "غسيل الأموال"، أي "تبييضها".
ونشرت شرطة أمستردام على موقعها على الإنترنت صورة لقلب الغسالة، وتظهر فيها كدسات من أوراق نقدية من فئة عشرين يورو وخمسين يورو.
وأضافت الشرطة أن قواتها اقتحمت الشقة في غرب المدينة في 19 تشرين الثاني / نوفمبر ضمن تحقيق متعلّق بهذا الغرض أساساً، أي تبييض الأموال والاحتيال السكني.
وبحسب ما تقوله البلدية، لا أحد يسكن في المبنى الذي داهمته الشرطة.
كذلك قامت الشرطة بمصادرة عدّة هواتف محمولة، وآلة لعدّ النقود وسلاحاً نارياً، كما أوقفت شاباً (24 عاماً) كان متواجداً في الشقة في ساعة المداهمة حيث يشتبه بتورّطه في عملية تبييض الأموال.
غير أن الشرطة لم تعطِ المزيد من التفاصيل عن الموقوف.
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