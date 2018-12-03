ترشيح نيجيرفان برزاني لخلافة عمه مسعود برزاني في رئاسة إقليم كردستان العراق

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أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي يوم الاثنين إنه رشح نيجيرفان برزاني لخلافة عمه مسعود برزاني في رئاسة إقليم كردستان العراق ومسرور ابن مسعود برزاني وهو قائد الأمن في الإقليم حاليا لرئاسة الوزراء .

وحصل الحزب على 45 من مقاعد برلمان الإقليم البالغ عددها 111 ليصبح أكبر حزب ممثل في المجلس بعد انتخابات إقليمية أجريت في سبتمبر أيلول، لكن عدد مقاعده جاء أقل بأحد عشر عن الأغلبية المطلقة مما سيضطره للدخول في ائتلاف حاكم. وقال كمال شوماني المحلل السياسي الكردي والزميل غير المقيم بمعهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط "ما زلنا لا نعرف ما ستكون عليه الرئاسة، هل ستصبح منصبا شرفيا يختار البرلمان من يتولاه"؟، وأضاف "على أي حال، نيجيرفان سيكون أضعف من مسرور لكنه سيظل قويا بما يكفي للسيطرة على العلاقات الخارجية للإقليم ، الأمر كله يعتمد على كيفية تعديل قانون الرئاسة".