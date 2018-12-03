مقتل ضابط شرطة ومدني في أحداث عنف بعد ذبح بقرة في شمال الهند

قالت الشرطة الهندية إن ضابطا كبيرا ورجلا قتلا يوم الاثنين في احتجاجات عنيفة بسبب ذبح بقرة، وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندوسية، بولاية اوتار براديش بشمال البلاد.

وألقى حشد غاضب الحجارة وأضرموا النيران في مركبات أمام أحد مراكز الشرطة بسبب ما اعتقدوا أنه ذبح بقرة.