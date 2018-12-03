البابا وعباس يبحثان وضع القدس في أول لقاء بينهما بعد نقل السفارة الأمريكية

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عبر الفاتيكان عن قلقه بشأن وضع القدس يوم الاثنين فيما عقد البابا فرنسيس والرئيس الفلسطيني محمود عباس أول اجتماع بينهما منذ أثارت الولايات المتحدة قلق المجتمع الدولي بنقلها سفارتها إلى المدينة. وتعانق الرجلان وتبادلا القبلات خلال استقبال الحبر الأعظم لعباس في مكتبة بالقصر الرسولي بالفاتيكان لمدة 20 دقيقة.

وقال الفاتيكان في بيان "أولي اهتمام خاص بوضع القدس مما يسلط الضوء على أهمية الاعتراف بهويتها والحفاظ عليها وعلى القيمة العالمية للمدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث"، في إشارة إلى المسيحية واليهودية والإسلام. وأغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم العربي العام الماضي عندما عدل عن السياسة التي تتبعها واشنطن منذ عقود واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.