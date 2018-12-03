قطر تغادر منظمة أوبك (وزير الطاقة القطري)

منظمة أوبك دون قطر ابتداء العام المقبل.

أعلن سعد الكعبي وزير الطاقة القطري اليوم الاثنين إن قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارا من يناير كانون الثاني 2019 وأن اجتماع أوبك القادم سيكون الأخير الذي تحضره قطر. وعزا الوزير توقيت الإعلان عن الانسحاب إلى ضرورة إخطار المنظمة قبل نهاية السنة.

وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل. وعن سبب انسحاب الدولة الغازية من منظمة الدولة المصدرة للنفط قال الكعبي إن قطر بالانسحاب من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليس سياسية وأذار الكعبي إلى أن قرار الدوحة لا يتصل "بالحصار" مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من دول عربية أخرى لعزل الدوحة.

وأكد وزير الطاقة القطري أن تمويل التوسعات سيأتي بالكامل من قطر للبترول داخليا ولا حاجة للتمويل الخارجي.