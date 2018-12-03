الرجاء البيضاوي يتوج بلقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه

رغم خسارته أمام نادي فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، إلا أن نادي الرجاء البيضاوي تمكن من الفوز بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مباراة الإياب في الدور النهائي يوم الأحد والتي أقيمت في كينشاسا انتهت لثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح نادي فيتا، ليتمكن النادي المغربي من الحصول على اللقب للمرة الثانية، منذ العام 2003، حيث كان قد ربح مباراة الذهاب في الدار البيضاء الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف نظيفة، لتصبح نتيجة بالمجمل 4 -3 لصلاحه.

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وفي تفاصيل المباراة الأخيرة، فقد أوشك نادي فيتا على حسم الفوز بفارق أربعة أهداف، من خلال ضربة أرس من اللاعب جان مارك ماكوسو إلا أن حارس الرجاء أنس الزنيتي تمكن من ابعاد الكرة.

عبد الإله الحفيظي كان صاحب الفضل بإحراز التقدم في الدقيقة 21 تمكن فيها من تسجيل هدف، وتمكن اللاعب جان مارك ماكوسو من تحقيق التعادل في الوقت بدل الضائع بعد نهاية الشوط الأول من خلال ركلة حرة، ثم تمكن نادي فيتا من هز شباك البيضاوي بهدفين خلال ثلاث دقائق متتالية، حيث سجل اللاعب موكوكو الهدف الثاني في الدقيقة 71، ونجح أيضا فابريس بتسجيل هدف آخر في الدقيقة 74.

ومن المفترض أن يلتقي الرجاء البيضاوي مع نادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، لحسم لقب كأس السوبر الإفريقية.