سانتا كلوز في كاراكاس الفنزويلية حاملا الهدايا والمواد الغذائية للمحتاجين

وتنقل ريتشارد غامبوا فى شوارع كاراكاس مرتديا الزي التقليدي ل "سانتا كلوز" باللونين الأحمر والأبيض ليوزع الهدايا والمواد الغذائية والملابس على طلاب المدارس ومعه عدد من المتطوعين لرسم البهجة والفرح على وجوه الطلاب .

مع إقتراب عيد الميلاد ، لبس رجل زي "سانتا كلوز" السبت 1 ديسمبر كانون الأول ، وتوجه إلى العاصمة الفنزويلية "كاراكاس" حاملا الهدايا للمحتاجين .

وقال غامبوا " إن الهدف من هذه الخطوة هو أن نمكن الأطفال من أن يعيشوا لحظات مختلفة عن تلك التي يعيشونها عادة، فنحن لدينا التزام تجاه أطفال الشوارع والأيتام ، لنقدم لهم لحظة فرح ، يحتاجها الجميع ".

وكانت مبادرة "سانتا في الشارع" قد ولدت سابقا في العام 2006 في كاراكاس ، عندما قررت مجموعة من الناشطين نشر القليل من الفرح وأجواء الميلاد في بلاد تعاني أزمة حادة في الإقتصاد والإمدادات، وذلك بسبب سوء الإدارة والفساد وتراجع أسعار النفط.

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وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها في وقت سابق، إن الإنهيار الإقتصادي والفقر المتزايد والنقص الطبي أجبر أكثر من 1.6 مليون فنزويلي على الهجرة من فنزويلا ، والتي تعد إحدى أهم الدولة الغنية بالنفط ، وأتت حركات الهجرة كواحدة من أكبر الهجرات الجماعية التي حدثت في تاريخ أمريكا اللاتينية.

ومن المتوقع وبحسب صندوق النقد الدولي ، أن يصل معدل "التضخم الجامح" في فنزويلا إلى أكثر من 13000% ، بحلول نهاية العام الجاري ، وهو معدل خيالي ويكاد يكون أحد أسوأ معدلات التضخم في التاريخ.