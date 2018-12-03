اكتشاف حفريات جديدة في الجزائر قد تغير نظرية مهد البشرية

اكشف فريق من الباحثين الأثريين الدوليين من الجزائر ودول أخرى أدوات وأحجار مصقولة وبقايا عظام حيوانات تعود إلى 2.4 مليون سنة في الموقع الأثري القريب من منطقة عين بوشريط في ولاية سطيف الواقعة في شمال شرق الجزائر. هذه الإكتشافات الحديثة والفريدة في شمال أفريقيا تغير النظريات بشأن مهد البشرية.

وقالت دورية "ساينس"إن هذه الأدوات تشبه تلك التي تم العثور عليها في مواقع أثرية بجنوب أفريقيا والتي تدل على وجود الإنسان الأول بها.

تم اكتشاف الأدوات بالقرب من عشرات من عظام الحيوانات المتحجرة من بينها تماسيح وأفيال وزرافات التي تحتوي على علامات قطع، كما لو كان من آثار الجزارين عصور ما قبل التاريخ.

وقال تقريرالمجلة "إن شرق إفريقيا يعتبر على نطاق واسع مهد الأدوات الحجرية المستخدمة من قبل أسلافنا البشر. ويعتبر هذا الإكتشاف أقدم الأمثلة التي يعود تاريخها إلى حوالي 2.6 مليون سنة مضت". وأضاف التقرير "إن النتائج الجديدة تجعل من عين بوشريط أقدم موقع في شمال أفريقيا يدل على استخدام هذه الأدوات الحجرية، وتشير إلى أنه يمكن العثور على مواقع أخرى مشابهة في مناطق الريف وإفريقيا الشرقية".

هذا الإكتشاف تم في طبقتين، أحدهما يعود إلى 2.4 مليون سنة مضت والثاني يعود إلى 1.9 مليون سنة. وتشير النظريات القديمة إلى أن أسلاف الإنسان الحديث كانوا موجودين في شمال إفريقيا قبل 600 ألف سنة وهذا ما سيدفع إلى النظر في هذه النظريات.

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