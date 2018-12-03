ترامب: الصين توافق على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية

وكتب ترامب أن الصين وافقت على "خفض وإلغاء" التعريفات الجمركية على السيارات الأميركية لأقل من مستوى الأربعين في المئة التي تفرضها بكين حاليا على المركبات الأميركية الصنع.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، في تغريدة عبر تويتر إن الصين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على السيارات الواردة إليها من الولايات المتحدة، في بادرة هدنة في الحرب الدائرة بين العملاقين الاقتصاديين منذ أشهر.

يأتي إعلان ترامب بعد يوم من دعوته الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية لإعطاء فرصة للمفاوضين من الطرفين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قالت في وقت سابق من صباح اليوم إن الرئيسين الصيني والأميركي أصدرا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالاقتصاد في البلدين للعمل صوب إلغاء جميع الرسوم الجمركية وذلك بعد اجتماع في الأرجنتين اتفق خلاله الرئيسان على هدنة في الحرب التجارية بين بلديهما.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ خلال إيجاز صحفي يومي في بكين.

الهدنة ترفع قيمة الأسهم الأوروبية

في السياق، ارتفعت أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا والنفط وقادت المؤشرات الرئيسية في أوروبا للصعود بقوة بعد اتفاق رئيسي الصين والولايات المتحدة على هدنة مؤقتة للحرب التجارية بينهما والتي أدت لاضطراب الأسواق المالية العالمية.

وقاد الاتجاه الصعودي المؤشر داكس الألماني، وهو الأكثر تأثراً بالصين ومخاوف الحرب التجارية، وزاد 2.5 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الاوروبية 1.9 بالمئة ويتجه لتسجيل أقوى أداء في ثمانية أشهر.

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وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بين 4.8 بالمئة و6.2 بالمئة كما ارتفعت أسهم شركات توريد لقطاع السيارات.

كما قفز قطاع النفط 2.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل هدنة الحرب التجارية وقبيل اجتماع لأوبك خلال الاسبوع الحالي من المتوقع أن يسفر عن خفض إنتاج النفط.

الذهب يتجاوز ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار

في السياق أيضاً، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بفعل تراجع الدولار حيث يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد الهدنة التي تم الإعلان عنها يوم أمس.

وفي نحو السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً نحو 0.7 بالمئة إلى 1230.78 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1235.2 دولار للأونصة.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث سوق السلع الأولية في جيوغيت للخدمات المالية "الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب" مضيفا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.

وصعدت الفضة 1.6 بالمئة إلى 14.40 دولار للأوقية في حين قفز البلاتين نحو اثنين بالمئة إلى 812.10 دولار للأوقية.