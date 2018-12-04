شاهد: إضاءة شجرة ميلاد ضخمة في بيروت مع بداية موسم الأعياد

في أجواء من الغناء والفرح، أضيئت شجرة ميلاد ضخمة وسط (قرية ميلادية) أقيمت في قلب العاصمة اللبنانية بيروت إيذانا ببدء موسم الاحتفال بالأعياد.

وافتتح وزير الثقافة غطاس خوري مساء يوم الاثنين القرية الميلادية نيابة عن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وأعلن أن هذه القرية تشكل نموذجا للعيش المشترك بين الأديان في لبنان.

وقال محافظ بيروت القاضي زياد شبيب خلال افتتاح القرية الميلادية إن بيروت "لأهلها بمسلميها ومسيحييها وهي تحرص على الاحتفال بكل أطيافها واحدة موحدة".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية كشفت أن بلدية بيروت دفعت مليوني دولار لإحدى الجمعيات لقاء تزيينها شوارع المدينة خلال المناسبات لثلاث سنوات مقبلة.

وتوافد إلى القرية الميلادية العديد من الأطفال مع ذويهم لحضور حفل الافتتاح الذي انطلق بعرض للألعاب النارية.

وتزامنا مع القرية الميلادية، انطلقت احتفالات الأعياد في أسواق بيروت وفق برنامج من الأنشطة المتنوعة التي ستستمر حتى السادس من يناير كانون الثاني 2019.

وتتضمن أنشطة هذا العام "غابة عيد الميلاد" وهي عبارة عن 315 شجرة مضيئة وزعت في كافة أنحاء أسواق بيروت. كما زين مدخل الأسواق بقوسين مضاءين بالإضافة إلى شجرة الميلاد الرئيسية.

وكانت مدينة جبيل التاريخية في شمال بيروت أول المدن التي تبدأ وضع زينة الميلاد بشجرة عملاقة مكونة من 300 شجرة مستوردة من الخارج لترتفع 30 مترا مشكلة أطول شجرة ميلاد طبيعية في لبنان.