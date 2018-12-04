مقتل جزائرية في مارسيليا خلال احتجاجات حركة "السترات الصفراء"

كشفت مصادر طبية وأخرى إعلامية عن مقتل مسنّة جزائرية في الثمانين من العمر في أحد مستشفيات مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا، إثر إصابتها على مستوى الوجه بعبوة غاز مسيل للدموع يوم السبت الفاتح من ديسمبر-كانون الأول، وذلك خلال المظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء".

وحسب المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضحية تدعى "زينب". مصادر أمنية قالت إنها من مواليد يوليو-تموز من عام 1938، وقد كانت بصدد إغلاق نوافذ شقتها الواقعة في الطابق الرابع بإحدى العمارات القريبة من حي "كانبيير" الشعبي عندما تلقت العبوة في وجهها.

المدعي العام في مرسيليا كزافييه تارابو، أكد أنه تمّ نقل الضحية إلى مستشفى "تيمون" ثم إلى مستشفى "كونسبسيون" حيث أجريت لها عملية جراحية، ولكنها فارقت الحياة. وأضاف المدعي العام: "وجدنا في المنزل أجزاء لقنابل يدوية، ولكن في هذه المرحلة لا يمكننا إقامة علاقة سببية بين الإصابة والوفاة".