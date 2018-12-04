مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية تدلي بإفادة أمام مجلس الشيوخ بشأن خاشقجي

قال مصدران مطلعان إن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل، ستدلي بإفادة أمام زعماء مجلس الشيوخ الأميركي خلال جلسة مغلقة يوم الثلاثاء بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكان بعض المشرعين قد عبروا عن غضبهم لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي في أكتوبر / تشرين الأول في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ويشير تقييم وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي الذي كان من المنتقدين للحكومة السعودية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكرت أن هاسبل ستدلي بإفادتها.
أيضاً على يورونيوز:
وخلال إفادة الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، إنه لا توجد أدلة دامغة على أن ولي عهد السعودية مسؤول عن قتل خاشقجي وحثا أعضاء مجلس الشيوخ على عدم خفض مستوى العلاقات مع السعودية بسبب تلك الواقعة.
وقال أحد المصدرين إن هاسبل ستدلي بإفادتها أمام زعماء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف أن هاسبل كانت قد أدلت بإفادتها بالفعل أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ.
وقال مصدر بمجلس الشيوخ إن من المقرر تقديم الإفادة الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش).
ولم يصدر أي تعليق من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.