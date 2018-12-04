شاهد: ألمانيا تختار الذهب لتشكل منه أغلى شجرة عيد ميلاد في أوروبا

قام محل تجارة الذهب في مدينة ميونخ الألمانية بروا وروم بتقديم عرض احتفالي، تجسم في إقامة شجرة عيد ميلاد مكسوة بأكثر من ألفي قطعة ذهبية تعلوها نجمة براقة، وتقدر قيمتها بحوالي 2.3 مليون يورو، وهي تعد أغلى شجرة عيد ميلاد في أوروبا.

قطع المعدن الثمين هي من الذهب الخالص، وهي تزن أكثر من 60 كيلوغراما، وبالتعاون مع دار سك النقود النمساوية استغرق كساء الشجرة بالذهب أكثر من ساعة، وستظل الشجرة التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار معروضة في دار برو أوروم للذهب في ميونخ، حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

مؤتمر كاتوفيتسه للمناخ: خلافات بين الجنوب والشمال والآمال ضعيفة بحدوث اختراق

اليمن يعقم إمدادات المياه في صنعاء مع تفشي الكوليرا من جديد