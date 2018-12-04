قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا في اشتباك بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر كانون الأول.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية دخلت طولكرم وداهمت عدة منازل واجتمع حشد في المنطقة.
القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في توغل لها بالضفة الغربية
قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا في اشتباك بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر كانون الأول.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية دخلت طولكرم وداهمت عدة منازل واجتمع حشد في المنطقة.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن القتيل يدعى محمد حبالي ويبلغ من العمر 22 عاما، وأضافوا أنه أُصيب برصاص في الرأس.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار أثناء ما وصفها بأنها أعمال شغب عنيفة. ولم يذكر سقوط أي قتلى أو جرحى.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات كانت تقوم بعملية عندما اندلعت "أعمال شغب عنيفة ألقى عشرات الفلسطينيين الحجارة خلالها".
وكثيرا ما تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات في الضفة الغربية لاعتقال من تشتبه في أنهم نشطاء.
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