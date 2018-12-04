السعودية ترفض تسوية نزاعها مع قطر حول الحقوق الفكرية لشبكة بي إن

أظهر نص اطلعت عليه رويترز أن السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية‭ ‬يوم الثلاثاء بأن دواعي الأمن القومي تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر.

ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر تشرين الأول قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن).

اقرأ أيضا على يورونيوز:

السعودية تنفي مزاعم ويمليدون بخصوص قرصنة "بي أوت كيو"

شكوى قطرية مزدوجة ضد السعودية.. ومطالبات بتعويضات قدرها مليار دولار

الفيفا يعلن اتخاذ اجراءات قانونية ضد قرصنة شبكة بي أوت كيو

وقال مسؤول تجاري في جنيف إن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر.