شاهد: كلبة بوش مع المشيعين في مبنى الكونغرس

زار مئات الأشخاص جثمان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، يوم الثلاثاء، في الكونغرس، وكان من بين الحضور كلبته سالي.

وسيبقى الجثمان في المبنى حتى يوم الأربعاء، حيث من المقرر عقد جنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية.