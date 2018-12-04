روحاني: على أمريكا أن تعلم أنه إذا لم تستطع إيران تصدير النفط فلن يكون بوسع أي بلد تصديره من الخليج

المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التصعيد.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير نفطها وإن أي تحرك لمنع شحنات الخام الإيرانية من المرور عبر الخليج سيؤدي إلى توقف جميع صادرات النفط عبر الممر المائي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماما في مسعى لكبح برنامج طهران الصاروخي ونفوذها الإقليمي.