شاهد: رائد فضاء يتفاعل مع رجل آلي على متن محطة الفضاء الدولية

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بثت وكالة الفضاء الأوروبية شريطا مصورا يظهر أول تفاعل رائد فضاء هو ألكسندر غيرست مع رجل آلي مساعد يدعى سايمون، وذلك على متن محطة الفضاء الدولية منتصف الشهر الماضي.

ويظهر الفيديو غيرست وهو يحاور سايمون، في وقت يقوم الرجل الآلي بتسجيل بث مباشر، مستعملا الكاميرا المدمجة فيه وهو يعرض أغنية غيرست المفضلة: "مان ماشين".