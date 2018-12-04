بثت وكالة الفضاء الأوروبية شريطا مصورا يظهر أول تفاعل رائد فضاء هو ألكسندر غيرست مع رجل آلي مساعد يدعى سايمون، وذلك على متن محطة الفضاء الدولية منتصف الشهر الماضي.
شاهد: رائد فضاء يتفاعل مع رجل آلي على متن محطة الفضاء الدولية
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شاهد: رائد فضاء يتفاعل مع رجل آلي على متن محطة الفضاء الدولية
ويظهر الفيديو غيرست وهو يحاور سايمون، في وقت يقوم الرجل الآلي بتسجيل بث مباشر، مستعملا الكاميرا المدمجة فيه وهو يعرض أغنية غيرست المفضلة: "مان ماشين".
وقد صنعت الوكالة الرجل الآلي الذي يستعمل برمجيات الذكاء الاصطناعي، لاختبار التفاعل بين الإنسان والآلات في الفضاء. وفي أعقاب الحوار أعرب المهندسون عن رضاهم بشأن أول تجربة، ينخرط فيها الروبوت.
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