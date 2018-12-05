زلزال بقوة 7.6 درجة شرق سواحل كاليدونيا الجديدة جنوب المحيط الهادي وإنذار بموجة تسونامي

قال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بالمحيط الهادي إن زلزال قويا وقع تحت البحر بقوة 7.6 درجة قبالة ساحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي يوم الأربعاء. وحذر المركز من احتمال حدوث موجات مد خطيرة في المنطقة. وقد أصدرت السلطات أمرا بإجلاء السكان من بعض المناطق الساحلية المعنية بالزلزال.

وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا ويبعد عن نوميا عاصمة الأرخبيل بنحو 300 كيلومتر. وقد تلت الهزة الأولى عدة هزات ارتدادية.