اعتقال 90 شخصا من مافيا ندرانغيتا الإيطالية في أكبر عملية أمنية أوروبية

أعلن مسؤولون في أجهزة مكافحة الجريمة في أوروبا عن إلقاء القبض على 90 شخصا في إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا الجنوبية الأربعاء في عملية استهدفت أعضاء في عصابة ندرانغيتا إحدى عصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا.

وأكدت الشرطة الإيطالية ويوروجست، الوكالة الأوروبية المشرفة على التعاون القضائي في التحقيقات الجنائية، أن الشبهات تشير إلى أن المعتقلين كانوا يعملون في تهريب الكوكايين وإنهم ضالعون في غسل أموال ورشا وأعمال عنف. وأضافت "تنفذ حاليا اعتقالات وضبطيات"

من جهتها ذكرت الشرطة الإيطالية في بيان لها أنه تم القبض على 90 شخصا. وقال البيان الإيطالي أيضا إن اعتقالات جرت في أمريكا الجنوبية.

واستهدفت العملية "أسر ندرانغيتا المتمركزة في مدينة لوكري بإقليم كالابريا في جنوب إيطاليا حيث معقل العصابة العالمية.

وندرانجيتا واحدة من ثلاث عصابات رئيسية للجريمة المنظمة في إيطاليا والمعروفة بالمافيا مع كامورا المتمركزة في نابولي وكوزا نوسترا في صقلية.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وجاءت عملية الأربعاء بعد يوم من اعتقال الشرطة الإيطالية من يشتبه أنه الزعيم الجديد لمافيا كوزا نوسترا الصقلية و45 آخرين تردد أنهم أفراد في العصابة وذلك في ضربة قوية للعصابة التي كانت تحاول إعادة بناء نفسها بعد سنوات من الانتكاسات.

عمليات الاعتقالات هذه تمت كجزء من التحقيق الذي أطلق عليه اسم "بولينو" والذي انطلق في العام 2016.

وفي ألمانيا قالت الشرطة غن عمليات المداهمة هذه جرت في ولايتي فيستفاليا و بافاريا، مشيرة إلى أن الإجراءات ضد المشتبه بهم لا تزال مستمرة. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن حملة المداهمات الأوروبية شملت أكثر من 100 موقع في ألمانيا من بينها محلات بيتزا.

عمليات المداهمة مكنت كذلك من استرجاع مليوني يورو من العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى المخدرات بما في ذلك حبوب النشوة والكوكايين.