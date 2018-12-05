مصر: إلقاء القبض على وزير العدل في حكومة محمد مرسي

قال مصدران أمنيان ومصدر قضائي الأربعاء إن السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتحقق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة. وأضاف المصدران الأمنيان أن ضباطا في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا مساء الثلاثاء ورحلوه إلى القاهرة صباح الأربعاء.

وأكد أحد المصدرين إن إلقاء القبض على أحمد سليمان تم "على أساس تحريات أجريت في الآونة الأخيرة".

وقال المصدر القضائي إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت الأربعاء التحقيق مع سليمان الذي انتقد في وقت سابق من العام الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمة بعد عزل مرسي في يوليو تموز عام 2013.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر خلال جبسة إعادة محاكمتهما في قضية اشتباكات عنيفة وقعت في محيط المكتب الرئيسي للجماعة بالعاصمة في العام 2013.

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واستمرت الاشتباكات بين محتجين على حكم الجماعة لمصر ومؤيدين لها أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم بجنوب القاهرة على مدى يومين في نهاية يونيو/ حزيران وبداية يوليو/ تموز في نطاق احتجاجات حاشدة مهدت لإعلان الجيش بعد أيام عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وقتل في الاشتبكات التي انتهت باقتحام مكتب الإرشاد وحرقه ونهبه عدد من الأشخاص.

وعاقبت المحكمة رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن المؤبد لكنها برأت العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي والعضوين القياديبن في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، وهو أمر نادر منذ إحالة أغلب قادة الجماعة وآلاف من أعضائها للمحاكمة بعد عزل مرسي.