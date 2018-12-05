رسالة آينشتاين حول الله والديانة اليهودية بـ 2.89 مليون دولار

بيعت رسالة كتبها ألبرت آينشتاين بخط اليد، وتناول فيها تصوره لله والدين ومعنى الحياة بمبلغ مليونين وتسعة وثمانين ألف دولار، وذلك خلال مزاد علني نظمته دار "كريستيز" للمزادات في نيويورك بالولايات المتحدة. وكان سعر الرسالة المثيرة للجدل، والتي خطها أشهر عالم قد قدر بين مليون ومليون ونصف المليون دولار.

الرسالة مكتوبة باللغة الألمانية، وتعود للعام 1954، وقد وجهها ألبرت آينشتاين إلى الفيلسوف إريك غوتكيند، وفيها أكد مكتشف نظرية النسبية وأهم عالم في القرن العشرين، أنه غير مؤمن.

وفي الرسالة كتب ألبرت آينشتاين، الذي هجر ألمانيا مع وصول هتلر إلى الحكم "كلمة الله ليست بالنسبة لي سوى تعبير عن ضعف بشري ونتيجة له والكتاب المقدس مجموعة من الأساطير الجليلة، لكنها بدائية بعض الشيء".