رسالة آينشتاين حول الله والديانة اليهودية بـ 2.89 مليون دولار

بيعت رسالة كتبها ألبرت آينشتاين بخط اليد، وتناول فيها تصوره لله والدين ومعنى الحياة بمبلغ مليونين وتسعة وثمانين ألف دولار، وذلك خلال مزاد علني نظمته دار "كريستيز" للمزادات في نيويورك بالولايات المتحدة. وكان سعر الرسالة المثيرة للجدل، والتي خطها أشهر عالم قد قدر بين مليون ومليون ونصف المليون دولار.
الرسالة مكتوبة باللغة الألمانية، وتعود للعام 1954، وقد وجهها ألبرت آينشتاين إلى الفيلسوف إريك غوتكيند، وفيها أكد مكتشف نظرية النسبية وأهم عالم في القرن العشرين، أنه غير مؤمن.
وفي الرسالة كتب ألبرت آينشتاين، الذي هجر ألمانيا مع وصول هتلر إلى الحكم "كلمة الله ليست بالنسبة لي سوى تعبير عن ضعف بشري ونتيجة له والكتاب المقدس مجموعة من الأساطير الجليلة، لكنها بدائية بعض الشيء".
وأضاف آينشتاين من جامعة برينستون في نيوجيرسي قبل عام على وفاته في أبريل-نيسان من عام 1955، في الرسالة الواقعة في صفحة ونصف الصفحة "لن يغير أي تفسير مهما كان دقيقا موقفي.
وقد بيعت هذه الرسالة للمرة الأخيرة في العام 2008 واشتراها آنذاك أحد المهتمين بالمقتنيات الأثرية بمبلغ 404 آلاف دولار حسب دار "كريستيز" للمزادات.
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وأوضح بيتر كلارنيت خبير الكتب والمخطوطات في الدار أنّ رسالة آينشتاين "تتضمن أحد أكثر المواقف الواضحة والقاطعة في النقاش بين العلوم والدين"، على خلفية انتقاد آينشتاين، واضع نظرية النسبية، الدين اليهودي في الرسالة.
وقال آينشتاين في الرسالة الموجهة إلى الفيلسوف الألماني إيريك غوتكيند: "أعتبر الديانة اليهودية كما كل الديانات الأخرى تجليا لمعتقد بدائي باطل. بحسب خبرتي، فإن الشعب اليهودي الذي أنتمي إليه بفخر وأشعر أنني أملك ذهنيته بشكل راسخ لا يختلف عن المجموعات البشرية الأخرى، ولا أرى أي شيء فيه يجعله مختارا".
وسبق وأن بيعت رسالة كتبها ألبرت آيشنتاين حول سر السعادة بسعر 1,56 مليون دولار في أكتوبر-تشرين الأول لعام 2017.
واعتبر بيتر كلارنيت أنّ رسالة آينشتاين حول تصوره لله والدين شبيهة باهميتها "بالرسالة التي سبق وأن وجهها آينشتاين إلى الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في العام 1939 لتحذيره من الجهود الألمانية لصناعة القنبلة الذرية، وهي الرسالة التي باعتها دار "كريستيز" بمبلغ مليوني دولار في العام 2002.
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