بري: إسرائيل لم تقدم دليلاً على وجود أنفاق حدودية لحزب الله

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود أنفاق على الحدود المشتركة بين البلدين.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بحفر أنفاق عبر الحدود وشنت عملية يوم الثلاثاء للكشف عنها وتدميرها.

ونقل بيان من المكتب الإعلامي لبري عنه القول خلال اجتماع مع قائد الجيش وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "الرواية مشكوك فيها بالطبع، وقد طالب لبنان بالإحداثيات حول الموضوع المتعلق بالمزاعم الإسرائيلية. ولم نتلق أي شيء عن هذه الإحداثيات وهل فعلا هي موجودة هذه الانفاق أم لا".

إقرأ أيضاً:

استطلاع: الاقتتال الداخلي يقلق الإسرائيليين اليهود أكثر من النزاع مع العرب

الجيش الإسرائيلي يحاكي القتال مع حماس وحزب الله استعدادا لحالات الطوارئ والحرب

مصالحة تاريخية بين خصمين مسيحيين في الحرب الأهلية اللبنانية

وقالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها بدأت عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لشن هجمات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية حتى الآن تتم داخل حدود إسرائيل ولم تمتد إلى لبنان حيث تبدأ الأنفاق.

ونشر الجيش لقطات لأنفاق ومعدات حفر أثناء عملها لتنفيذ ما وصفه "بالاستعدادات التكتيكية للكشف عن مشروع حزب الله للأنفاق الهجومية عبر الحدود".

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة اللقطات.