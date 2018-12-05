س قال مكتب الادعاء العام في البوسنة يوم الأربعاء إن اتهامات جديدة بقتل مدنيين مسلمين وجهت إلى قائد سابق لصرب البوسنة كانت محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة قد قضت بسجنه 28 عاما في اتهامات بالاغتصاب والاستعباد في حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي.
اتهام قائد صربي مسجون بقتل وتعذيب مسلمين خلال حرب البلقان
اتهام قائد صربي مسجون بقتل وتعذيب مسلمين خلال حرب البلقان
وقال مكتب الادعاء في بيان إن دراغوليوب كوناراتش (58 عاما) الذي كان يقود وحدة خاصة بجيش صرب البوسنة متهم بالمشاركة في قتل ستة أشخاص على الأقل وتعذيب واضطهاد المدنيين المسلمين من قرى حول بلدة فوتشا في شرق البوسنة في يوليو تموز 1992.
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واشتهرت فوتشا بعمليات اضطهاد وقتل جماعي للمسلمين نفذتها قوات صرب البوسنة في إطار حملة لتأسيس إقليم للصرب فقط كما اشتهرت بمعسكرات اعتقال تعرضت فيها النساء والفتيات الصغيرات للاغتصاب والاستعباد.
وسجنت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كوناراتش في عام 2001 لمدة 28 عاما في اتهامات بالتعذيب والاغتصاب والاستعباد باعتبارها جرائم ضد الانسانية. ويقضي فترة عقوبته في ألمانيا.