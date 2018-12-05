اتهام قائد صربي مسجون بقتل وتعذيب مسلمين خلال حرب البلقان

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س قال مكتب الادعاء العام في البوسنة يوم الأربعاء إن اتهامات جديدة بقتل مدنيين مسلمين وجهت إلى قائد سابق لصرب البوسنة كانت محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة قد قضت بسجنه 28 عاما في اتهامات بالاغتصاب والاستعباد في حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي.

وقال مكتب الادعاء في بيان إن دراغوليوب كوناراتش (58 عاما) الذي كان يقود وحدة خاصة بجيش صرب البوسنة متهم بالمشاركة في قتل ستة أشخاص على الأقل وتعذيب واضطهاد المدنيين المسلمين من قرى حول بلدة فوتشا في شرق البوسنة في يوليو تموز 1992.