الحكومة الفرنسية تصرف النظر بشكل نهائي عن رفع ضرائب الوقود

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأربعاء إلغاء الضريبة على الوقود للعام 2019 التي تم فرضها الشهر الماضي وكان من المنتظر رفعها مجددا في بداية العام المقبل. قرار الإلغاء يأتي بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تجميد الضريبة لمدة ستة أشهر بهدف دراسة الأوضاع أو محاولة إيجاد البديل بعد موجة احتجاجات شعبية كبيرة قادها حركة "السترة الصفراء".

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر إلغاء زيادة الضريبة على الوقود نهائيا عوض تعليقها كما كان مقررا الثلاثاء في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، للأسبوع الثالث على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وأبرزها ارتفاع الضرائب زيادة الرسوم على أسعار الوقود.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب قد أعلن الثلاثاء تجميد الضريبة على الوقود وبعض الإجراءات الأخرى على غرار وقف الزيادة على المراقبة التقنية للسيارات التي كانت مقررة بداية من العام المقبل وكذلك زيادة تسعيرة الكهرباء والغاز. إجراءات الحكومة هذه تهدف لفتح باب الحوار وتهدئة الأوضاع.

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وبدأت الحركة التي تحمل اسم "السترات الصفراء" يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني كمجموعة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وركزت على التنديد بارتفاع كلفة المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود.

لكن على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون في ظل انتقاد كثيرين الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأثرياء ولا تفعل شيئا يذكر لمساعدة الفقراء. وذهب بعض الجماعات إلى حد مطالبة ماكرون بالاستقالة.

وعلى الرغم من عدم وجود قائد واضح للحركة وعدم وضوح أهدافها في بعض الأحيان، فقد اجتذبت أناسا من كل الأعمار والطبقات ولعبت على وتر الاستياء من التوجه الذي يحاول ماكرون أن يأخذ البلد إليه. وخلال اليومين الماضيين انضم سائقو سيارات الإسعاف والطلاب إلى الاحتجاجات ونظموا آخرى خاصة بهم.