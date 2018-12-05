شاهد: حملة تنظيف لشوارع باريس بعد أيام صاخبة من الاحتجاجات

بدأت باريس بتنظيف شوارعها بعد المظاهرات التي عمت العاصمة الفرنسية، حيث احرق محتجون السيارات والمباني ونهبوا المتاجر وهشموا واجهات المحلات واصطدموا مع الشرطة.

وتدرس الحكومة الفرنسية إمكانية فرض حالة الطوارئ لمنع تكرار اضطرابات تشهدها البلاد هذه السنة، في وقت تقول إنها منفتحة على الحوار.

وكانت الاحتجاجات التي يقودها أصحاب السترات الصفراء اندلعت في 17 من الشهر الماضي، وانتشر صداها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر المحتجون وهم يقطعون الطرق في جميع أنحاء فرنسا، ويعيقون الناس من الدخول إلى المراكز التجارية والمصانع وبعض مستودعات الوقود.

وقد بدأت الاحتجاجات كردة فعل على زيادة الضريبة على الوقود التي أقرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يعتبره ناخبون أنه منحاز للأثرياء وكبار رجال الأعمال.

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