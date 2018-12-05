التغير المناخي يؤدي إلى تدهور التربة "الصقيعية" في سيبيريا

من الواضح انّ الاحتباس الحراري أثر بشكل واضح على المباني في بعض مناطق سيبيريا بروسيا، وهو ما جعل نشطاء البيئة يدقون ناقوس الخطر.

بعض البنايات شهدت حالة ميلان بحوالي 40 سنتيمترا بسبب التغيرات المناخية على غرار ما تمّ تسجيله بمدينة ياكوتسك الروسية بسيبيريا، والتي تعدّ إحدى أبرد المناطق على وجه الأرض، حيث تسبب تغير المناخ في الذوبان الخطير للأرض المتجمدة أو تلك الدائمة التجمد، والتي ترتكز عليها المباني. متوسط درجات الحرارة في ياكوتسك ارتفع بنسبة درجتين مئويتين ونصف الدرجة على مدى العقد الماضي حسب المختصين.

معظم المباني السكنية في ياكوتسك، والتي يعود بناؤها إلى الحقبة السوفيتية مصنوعة من الألواح الخرسانية وتقف على ركائز لتهوية الجزء السفلي من المبنى حيث تمنعه من تسخين التربة الصقيعية، وهي طبقة من التربة تمّ ترسيخها مع الماء الذي يكون مستقرا طالما بقيت مجمدة.

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يمكن أن يدمر التربة الصقيعية الصلبة، وعندما يذوب الجليد يختفي الطين أو الرمل مع أي شيء فوقه.