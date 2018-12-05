اليمن: أي مصير ينتظر مباحثات السلام في السويد بين الإخوة الأعداء ؟

في ما لايزال اليمنيون يرزحون تحت أتون الحرب الطاحنة التي حصدت أرواح أكثر من عشرة آلاف شخص منذ قرابة أربع سنوات، توجه وفد الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية إلى السويد يوم الأربعاء لحضور محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تجمعهم بممثلين عن الحوثيين المدعومين من إيران.

هذه المباحثات بين الإخوة الأعداء تسعى من خلالها المنظمة الأممية لإنهاء حرب جلبت الانهيار الاقتصادي والمجاعة والمرض.

وقال مسؤول يمني إن الوفد الذي يمثل حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا غادر العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في المحادثات التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2016.