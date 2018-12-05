ماذا قال ترامب عن ماكرون والسترات الصفراء.. وهل هتفت شوارع باريس فعلا باسمه؟

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا وقدم العديد من الادعاءات غير الدقيقة عن الاحتجاجات التي تشهدها باريس والعديد من المدن الفرنسية الأخرى. وجاءت تغريدات الرئيس الأميركي في نفس الخط مع التغريدة التي صدرت عن تشارلي كيرك، مؤسس ورئيس مؤسسة "تورنينغ بوينت"، وهي مؤسسة غير ربحية تنتمي إلى التيار المحافظ. وفي تغريدته قال تشارلي كيرك: "هناك أعمال شغب في فرنسا الاشتراكية بسبب ضرائب راديكالية على الوقود"، مضيفا: "أوروبا تحترق" وأن المظاهرات هي تمرد من الطبقة المتوسطة ضد "الماركسية الثقافية". وختم كيرك قائلا: " شوارع باريس تهتف باسم ترامب".

وبالرغم من أنّ المتظاهرين في فرنسا خرجوا للتظاهر في الشوارع ضد ارتفاع الوقود وزيادة الضرائب على الديزل، إلاّ أنّ هناك من روّج لتلك المظاهرات على أنها طريقة لمكافحة تغير المناخ. والانتقادات التي وجهها المتظاهرون للرئيس الفرنسي هي في الواقع عكس ما يدعيه تشارلي كيرك وباقي المحافظين. المعارضة الفرنسية اعتبرت أنّ الغضب الشعبي يمكن امتصاصه من خلال التقسيم العادل للثروة وفرض ضرائب على الأثرياء بدل الطبقة المتوسطة والفقيرة، وهو الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني القدرة الشرائية للفرنسيين.

ادعاء تشارلي كيرك بأنّ المتظاهرين رددوا "نريد ترامب" يستند إلى مقطع فيديو يسخر فيه المحتجون من الرئيس الأميركي. ويبدو أنّ الشريط الذي تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لم يصوّر في باريس ولا حتى في فرنسا وإنما في لندن وربما خلال مظاهرات ضد ترامب في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك اعتبر بعض الفرنسيين أنّ هذه الاقتراحات مثيرة للضحك لأن هناك لافتات على طول الطريق تصف ماكرون بـ "الخنزير الرأسمالي". المتظاهرون طالبوا برفع الضرائب على الأغنياء وإعادة توزيع الثروة في البلاد.

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البعض انتقد إعادة نشر ترامب للمزاعم التي قدمها تشارلي كيرك على غرار "أوروبا تحترق"، "نريد ترامب"، "أعمال شغب في فرنسا الاشتراكية بسبب ضرائب راديكالية على الوقود"، موضحين أنّ أوروبا لا تحترق والأمر مجرد مظاهرات احتجاجية وأنّ لا أحد ردّد شعار نريد ترامب في شوارع فرنسا، كما أنّ الضرائب على الوقود ليست يسارية راديكالية وفرنسا ليست اشتراكية.