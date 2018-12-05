الممثل الأمريكي شون بن في اسطنبول لتصوير فيلم وثائقي حول مقتل جمال خاشقجي

حل الممثل والمخرج الأمريكي شون بن في اسطنبول حيث من المنتظر أن يلتقي مع مسؤولين أتراك وخطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل البدء في تصوير فيلم وثائقي حول مقتل خاشقجي.

وقالت وسائل الإعلام التركية أن شون بن بدأ فعلا بالتصوير بالقرب من القتصلية السعودية في اسطنبول. وأشارت وكالة الأناضول التركية إلى شون بن تنقل إلى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول مع فريق مكون من حوالي 10 أشخاص بما في ذلك الحراس الشخصيين، و قام بالتصوير من وراء حواجز الشرطة من ثم توجه الى منزل القنصل و التقط بعض المشاهد هناك.