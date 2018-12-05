الممثل الأمريكي شون بن في اسطنبول لتصوير فيلم وثائقي حول مقتل جمال خاشقجي

حل الممثل والمخرج الأمريكي شون بن في اسطنبول حيث من المنتظر أن يلتقي مع مسؤولين أتراك وخطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل البدء في تصوير فيلم وثائقي حول مقتل خاشقجي.
وقالت وسائل الإعلام التركية أن شون بن بدأ فعلا بالتصوير بالقرب من القتصلية السعودية في اسطنبول. وأشارت وكالة الأناضول التركية إلى شون بن تنقل إلى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول مع فريق مكون من حوالي 10 أشخاص بما في ذلك الحراس الشخصيين، و قام بالتصوير من وراء حواجز الشرطة من ثم توجه الى منزل القنصل و التقط بعض المشاهد هناك.
وأثار الممثل الأمريكي شون بعض الدهشة في تركيا، خاصة بعد أن أظهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية نجم فيلم Dead Man Walking مع طاقم تصوير خارج القنصلية السعودية.
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وبالإضافة إلى كونه من أشهر الممثلين الأمريكيين وحائز على جائزتين أوسكار عن أدواره، فإن شون بن معروف بنشاطه السياسي وقربه من الشخصيات السياسية التي تعتبر معادية للولايات المتحدة. وقد سبق لشون وأن أجرى مقابلة مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وكان صديقاً شخصياً للرئيس الراحل الفنزويلي هوغو شافيز.
وفي العام 2012، ظهر شون بن بالقرب من شافيز وهو يدافع عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما انتقد شون بن بشدة الحكومة التركية. وفي العام 2013، كان من بين الموقعين على خطاب انتقد رئيس الوزراء حينها أردوغان بسبب حملته على المتظاهرين خلال احتجاجات متنزه غيزي.