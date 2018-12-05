انفصال مغنية الراب الشهيرة كاردي بي عن زوجها أوفسيت

أعلنت مغنية الراب الشهيرة كاردي بي يوم الأربعاء أنها تسعى للطلاق من زوجها أوفسيت بعد مرور ما يزيد قليلا على العام من زواجهما، قائلا "ببساطة أعتقد أن وهج الحب بيننا قد انطفأ".

وفي تسجيل مصور على إنستجرام، قالت مغنية (بوداك يلو) وواحدة من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى هذا العام، إنه على الرغم من الصداقة الجيدة وشراكة العمل اللتين تجمعاها بأوفسيت، فإن "الأمور لم تعد ببساطة على ما يرام بيننا منذ فترة طويلة".

وتزوجت كاردي بي(26 عاما)، واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار، وأوفسيت (26 عاما) سرا في سبتمبر أيلول 2017 ورزقا بطفلة في يوليو تموز، وهما شريكان بفريق ميجوز الغنائي لموسيقى الراب.

وقالت كاردي بي "الخطأ لا يقع على عاتق أي منا. أتصور أن عرى الحب انفصمت بيننا ولم نعد بعد معا. لا أعرف. ربما يستغرق الطلاق وقتا وسأظل أكن له كثيرا من الحب لأنه والد ابنتي".

وعلقت أسفل التسجيل المصور بالقول "هذا ما أردت... السلام والحب".

ورد أوفسيت على منشورها على إنستجرام بتعليق "كلانا ربح".

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وحققت كاردي بي نجاحا العام الماضي بأغنيتيها المنفردتين (آي لايك إت) و(جيرلز لايك يو) وتعاون مع فريقي مارون5 وبورنو مارس في أغنية (فاينس).

وفازت كاردي بي بجائزة الموسيقى الأمريكية ثلاث مرات وبثلاث جوائز (إم.تي.في) للأغاني المصورة هذا العام. ومن المتوقع أن تحتل مكانة متقدمة في ترشيحات جوائز جرامي التي تعلن يوم الجمعة.

واقترنت شهرتها بالمتاعب القانونية. فقد هدد قاض من نيويورك يوم الاثنين بإصدار أمر اعتقال لها إذا لم تمثل أمام محكمة لتواجه اتهامات بالاعتداء والتصرف بطريقة طائشة تعرض الآخرين للخطر فيما يتصل بشجار في ناد للتعري.

وتصدرت كاردي بي العناوين لخلافها المستمر مع مغنية الراب نيكي ميناج. ووقع عراك بين المغنيتين خلال أسبوع الموضة في نيويورك هذا العام.