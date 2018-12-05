هل لمستحضرات التجميل دور في البلوغ المبكر للفتيات؟

حجم النص Aa Aa

أشارت دراسة أميركية إلى أن الفتيات اللاتي يتعرضن لمواد كيماوية يشيع استخدامها في معجون الأسنان ومساحيق التجميل والصابون وغيرها من منتجات العناية الشخصية ربما يصلن إلى سن البلوغ قبل أقرانهن من البنات اللواتي لا يتعرضن لمثل هذه المواد. وقال باحثون في دورية "هيومن ريبرودكشن" إن دراسات أجريت على الحيوانات ربطت بين البلوغ المبكر ومواد كيماوية عديدة مثل الفثالات التي توجد عادة في منتجات لها رائحة على غرار العطور والصابون والشامبو وكذلك مادة البارابين التي تستخدم كمواد حافظة في مساحيق التجميل ومادة الترايكلوسان. وعلى الرغم من توصل العلماء إلى أن هذه المواد تؤثر على الهرمونات الجنسية وموعد البلوغ إلا أن دراسات قليلة استكشفت هذه العلاقة في البشر.

ولإجراء الدراسة تتبع الباحثون 338 طفلا من الولادة حتى المراهقة. وقاموا بتحليل بول الأمهات خلال الحمل وأجروا مقابلات معهن لسؤالهن عن احتمالات تعرضهن للمواد الكيماوية. وبعد ذلك حلل الباحثون بول الأطفال لرصد التعرض للمواد الكيماوية عند سن التاسعة، وفحصوا الأطفال لرصد أي إشارات على البلوغ كل تسعة أشهر بين سن 9 و13 عاما. وأظهر أكثر من 90 في المائة من عينات بول الأطفال تركيزات لكل المواد الكيماوية التي يمكن أن تحدث تغييرات هرمونية. للمزيد: أبحاث علمية على أدمغة الأطفال الأطفال الخدج : اللعب من أجل نمو أفضل وتوصلت الدراسة إلى أن كل زيادة للمثلين في تركيز الفثالات في بول الأم أدت إلى نمو شعر العانة عند بناتهن قبل 1.3 شهر من الموعد المتعارف عليه. لكن بلوغ الذكور لم يتأثر فيما يبدو بتعرض الآباء والأمهات لهذه المواد الكيماوية. وتوصلت الدراسة إلى أن شعر العانة بدأ ينمو لدى نصف الفتيات عندما بلغن سن 9.2 عام على الأقل وبدأت الدورة الشهرية لديهن عندما كن في سن 10.3 عام.