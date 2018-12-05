شاهد: "وايمو" تنقل الركاب بواسطة سيارات ذاتية القيادة

نجحت شركة "وايمو" في إطلاق أول خدمة تجارية لنقل الركاب عن طريق سيارات ذاتية القيادة في ولاية أريزونا الأمريكية، لتكون بذلك الرائدة في هذا المجال، الذي يشهد تنافسا بين كبرى شركات صناعة السيارات.

وتستعد شركة "جنرال موتورز" لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة العام المقبل وكذلك شركة "فورد" التي تطمح لدخول سوق السيارات ذاتية القيادة في عام 2021.

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وللاستفادة من خدمة "وايمو" يتوجب على المستخدم تحميل التطبيق الخاص بالشركة، كما يجب على المستخدم امتلاك بطاقة ائتمانية، وهو النظام الذي تعمل به باقي التطبيقات الخاصة بنقل الركاب مثل "أوبر".

وتفادياً لحالات الشك التي تنتاب بعض الركاب والمسافرين، وفرت "وايمو" سائقا بشريا يجلس خلف مقود السيارة، ولكنه يتدخل في الحالات الطارئة فقط.

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