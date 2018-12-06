شاهد: حديقة حيوانات أوكلاند تستقبل صغير البابون "موسا"

رحّبت حديقة حيوان أوكلاند في كاليفورنيا بعضو جديد انضم إلى قبيلة من قردة البابون (ربّاح)، وأعطي الصغير اسم موسا.

OAKLAND ZOO

وموكا التي تبلغ من العمر خمس سنوات أصبحت أما بمولودها الأول الذي بدأ جيلا ثالثا من البابون في الحديقة، وتقول إدارة الحديقة أن جدات موسا بدأن بمراقبته عندما منذ خرجت أمه بصحبته للمرة الأولى بعد ولادته في 3 نوفمبر - تشرين الثاني.