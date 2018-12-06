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شاهد: حديقة حيوانات أوكلاند تستقبل صغير البابون "موسا"

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شاهد: حديقة حيوانات أوكلاند تستقبل صغير البابون "موسا"

شاهد: حديقة حيوانات أوكلاند تستقبل صغير البابون "موسا"
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OAKLAND ZOO
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رحّبت حديقة حيوان أوكلاند في كاليفورنيا بعضو جديد انضم إلى قبيلة من قردة البابون (ربّاح)، وأعطي الصغير اسم موسا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حديقة حيوانات أوكلاند الأم "موكا" وهي تحمل صغيرها في مغامرة صغيرة على العشب وفوق فروع الأشجار المنخفضة.

OAKLAND ZOO

وموكا التي تبلغ من العمر خمس سنوات أصبحت أما بمولودها الأول الذي بدأ جيلا ثالثا من البابون في الحديقة، وتقول إدارة الحديقة أن جدات موسا بدأن بمراقبته عندما منذ خرجت أمه بصحبته للمرة الأولى بعد ولادته في 3 نوفمبر - تشرين الثاني.

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