رحّبت حديقة حيوان أوكلاند في كاليفورنيا بعضو جديد انضم إلى قبيلة من قردة البابون (ربّاح)، وأعطي الصغير اسم موسا.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حديقة حيوانات أوكلاند الأم "موكا" وهي تحمل صغيرها في مغامرة صغيرة على العشب وفوق فروع الأشجار المنخفضة.
شاهد: حديقة حيوانات أوكلاند تستقبل صغير البابون "موسا"
رحّبت حديقة حيوان أوكلاند في كاليفورنيا بعضو جديد انضم إلى قبيلة من قردة البابون (ربّاح)، وأعطي الصغير اسم موسا.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حديقة حيوانات أوكلاند الأم "موكا" وهي تحمل صغيرها في مغامرة صغيرة على العشب وفوق فروع الأشجار المنخفضة.
وموكا التي تبلغ من العمر خمس سنوات أصبحت أما بمولودها الأول الذي بدأ جيلا ثالثا من البابون في الحديقة، وتقول إدارة الحديقة أن جدات موسا بدأن بمراقبته عندما منذ خرجت أمه بصحبته للمرة الأولى بعد ولادته في 3 نوفمبر - تشرين الثاني.