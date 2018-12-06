بلغاريا تصبح خامس دولة شرق أوروبية ترفض اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

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قالت حكومة بلغاريا المنتمية لتيار يمين الوسط يوم الأربعاء إنها لن تنضم اتفاق للأمم المتحدة ينظم معاملة المهاجرين في أنحاء العالم وعدم حضور المؤتمر الذي سيتم خلاله تبني هذا الاتفاق رسميا في المغرب الأسبوع المقبل. وأضافت الحكومة بأنها ستمتنع كذلك عن التصويت لاحقا على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار هذا الاتفاق بعد تبنيه، في خطوة تسلط الضوء على تحول أوروبا نحو عدم الترحيب بالأجانب.

وكانت خمس دول أوروبية أخرى على الأقل، منها المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، رفضت الانضمام لهذا الاتفاق في إشارة أيضا إلى تقييد التكتل الأوروبي بشكل متزايد لقبول اللاجئين أو المهاجرين على حد سواء منذ تدفقهم على أوروبا بأعداد كبيرة في عام 2015.