الصين متورطة في الهجوم الإلكتروني على مجموعة فنادق ماريوت

أكدت مصادر مطلعة وجود أدلة على أن متسللين إلكترونيين اخترقوا موقع مجموعة "ماريوت إنترناشونال"، كانوا يعملون لحساب عملية لجمع معلومات للحكومة الصينية.

وقالت المجموعة التي تملك فنادق فاخرة في مختلف أنحاء العالم الأسبوع الماضي إن الاختراق الذي بدأ قبل أربعة أعوام كشف سجلات ما يصل إلى 500 مليون نزيل في نظام الحجز بسلسلة فنادق "ستاروود" التابعة لها.

وقالت ثلاثة مصادر، غير مخولة بمناقشة التحقيق الخاص الذي تجريه الشركة في الهجوم الإلكتروني، إن محققين توصلوا إلى أن وسائل وأساليب وتفاصيل الاختراق استخدمت في السابق في هجمات ألقي باللوم فيها على متسللين صينيين، وقال مصدران منهم إن ذلك يشير إلى أن قراصنة صينيين ربما كانوا وراء حملة تهدف لجمع معلومات لاستخدامها في محاولات تجسس وليس لتحقيق مكاسب مالية.

وحذرت المصادر من احتمال أن تكون جهة أخرى وراء الاختراق لأن هناك أطرافا أخرى قادرة على استخدام نفس وسائل القرصنة المتبعة في الهجوم.

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وقال أحد المصادر إن تحديد الجاني مسألة معقدة نظرا لاشتباه المحققين في اختراق عدة أطراف لشبكات الكمبيوتر الخاصة بفنادق "ستاروود" على نحو متزامن منذ العام 2014.