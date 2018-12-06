رئيس الإكوادور: هناك "سبيلا" لمؤسس ويكيليكس أسانج لمغادرة السفارة

قال رئيس الإكوادور لينين مورينو يوم الخميس إن هناك "سبيلا" لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لمغادرة سفارة الإكوادور في لندن، التي عاش فيها لمدة ست سنوات كلاجئ، إذا اختار المغادرة.

وقال أسانج إن الإكوادور تسعى لإنهاء لجوئه وتسليمه للولايات المتحدة حيث يستعد مدعون أمريكيون لملاحقته قضائيا بجرائم جنائية. وكشفت ويكيليكس عن آلاف الوثائق العسكرية السرية الأمريكية من بين وثائق سرية أخرى.

لينين مورينو (يسار) بصحبة الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر

وقال مورينو في مقابلة مع محطة إذاعية محلية "هناك سبيل للسيد أسانج لاتخاذ قرار بالمغادرة والخروج للحرية".

وأشار إلى أن أسانج لا يزال يواجه عقوبة بالحبس في المملكة المتحدة لخرقه شروط إطلاق سراحه بكفالة عندما سعى للجوء لتجنب تسليمه للسويد التي كان مطلوبا فيها لاستجوابه في إطار تحقيق بشأن قضية اعتداء جنسي.

وتم إسقاط هذا التحقيق في وقت لاحق لكن بريطانيا قالت إنه سيعتقل إذا غادر السفارة.

وقال مورينو إن عقوبة خرق شروط الكفالة "لن تكون طويلة". وقالت المملكة المتحدة للإكوادور إن مدة حبسه لن تزيد على ستة أشهر وإنه لن يكون معرضا لتسليمه إذا غادر السفارة.

جوليان أسانج

ويصر أسانج على أن السلطات البريطانية ستسلمه للولايات المتحدة.

وقال مورينو "لا يروق لي وجود السيد أسانج في سفارة الإكوادور لكننا احترمنا حقوقه الإنسانية. ومع أخذ هذا الأمر في الحسبان نعتقد أن ست سنوات فترة أطول من اللازم لشخص ليبقى محتجزا تقريبا في سفارة".

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