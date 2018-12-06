بالرغم من إلغاء رفع الضرائب.. فرنسا تخشى تجدّد أعمال العنف

تتخوف السلطات الفرنسية من انطلاق موجة أخرى من "العنف الهائل" والشغب في العاصمة باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة "السترات الصفراء".

ورغم تراجع الحكومة هذا الأسبوع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود، والتي فجرت العديد من الاحتجاجات في أرجاء فرنسا، يكافح الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الغضب الذي أدى إلى أسوأ اضطرابات في وسط باريس منذ العام 1968.

وأضرم محتجون النار في سيارات وكسروا نوافذ العديد من المتاجر ونهبوها ورسموا جداريات مناهضة للرئيس ماكرون في أنحاء عدد من الأحياء الراقية في باريس، حتى أنهم شوهوا قوس النصر، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية. وأصيب عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات واعتقلت الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الأربعاء أنّ حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.