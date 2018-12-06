فرنسا: أحزاب يسارية ستقدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة

من المقرر أن يقدم نواب الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب "فرنسا الأبية" اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة إدوراد فيليب ابتداء من يوم الاثنين المقبل بسبب الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها فرنسا والتي أطلقتها حركة "السترات الصفراء".

وأكد الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أنّ قرار حجب الثقة، الذي ستطرحه الأحزاب المعنية، نابع عن عدم رضا النواب اليساريين عن الإجابات التي قدمتها الحكومة بخصوص الوضع يوم الثلاثاء وفشلها في إدارة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أسابيع.

وأضاف أوليفييه فور أنّ حزبه يبحث مع بقية النواب توسيع قرار حجب الثقة من خلال البحث عن الأحزاب التي ترغب في الانضمام إلى الاقتراح. من جهته قال النائب عن حزب "فرنسا الأبية" هوغو بيرناليسيس: "سنحاول إقناع باقي البرلمانيين لكي ينضموا إلينا في اقتراحنا لحجب الثقة".

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وسيتمّ طرح اقتراح حجب الثقة على الحكومة للتصويت على نواب الجمعية الوطنية بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمه من قبل نواب الأحزاب اليسارية.