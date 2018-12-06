اعتقال ابنه مؤسس هواوي يهدد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين

فقد جاء القبض على منغ بناء على طلب من السلطات الأمريكية وهو مرتبط بتحقيق في انتهاكات مزعومة للعقوبات التجارية الأمريكية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة رويترز.

تزايدت المخاوف في مجتمع الأعمال من احتمال انتهاء الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية إلقاء السلطات الكندية القبض منغ وانزهو ، ابنة مؤسس عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" ورئيسها التنفيذي.

وقالت الصين الخميس على لسان قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن كندا والولايات المتحدة لم توضحا بعد سبب اعتقال ابنة مؤسس عملاق التكنولوجيا الصيني، مطالبا بإطلاق "سراحها على الفور".

وأوضح شوانغ خلال إفادة صحفية دورية أن القنصلية الصينية في كندا تقدم العون لمنغ التي تشغل أيضا منصب أكبر المسؤولين الماليين في شركة هواوي.

واعتقال منغ الذي أشعل غضب السلطات الصينية قد يهدد بانتهاء هدنة تجارية من 90 يوما، اتفق عليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في اليوم الذي شهد اعتقالها في الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

اقرأ أيضا:

وأصدرت السفارة الصينية في كندا بيانا الأربعاء قالت فيه إن منغ وانزهو لم ترتكب أي جريمة وأن اعتقالها يمثل "انتهاكا لحقوق الإنسان"، وحثت كل من كندا والولايات المتحدة على "تصحيح هذا الخطأ على الفور".

وبحسب الجانب الكندي، فإنه قد تم اعتقال منغ في الأول من ديسمبر / كانون الأول الجاري في فانكوفر، وستمثل إلى جلسة استماع يوم الجمعة المقبل.

وقالت شركة هواوي إن منغ اعتقلت في كندا، موضحة أنه لم يتم تقديم معلومات كافية بخصوص التهم الموجهة إليها، مع التأكيد على أن الشركة لا علم لها بأي مخالفات ارتكبتها مسؤولتها المالية.

وتزعم وكالات الاستخبارات الأمريكية أن شركة هواوي مرتبطة بحكومة الصين، وأن معداتها يمكن أن تحتوي على "أبواب خلفية" لاستخدامها من قبل عملاء الحكومة. لكن لم يتم الإعلان عن أي دليل علني ونفت الشركة الصينية مرارًا هذه الادعاءات.

الدولار والين يرتفعان بعد إلقاء القبض على مسؤولة هواوي

وبعد حادثة اعتقال مينغ ارتفع الدولار الأمريكي والين الصيني الخميس، فقد تسببت الحادثة برَفع الطلب على الدولار كملاذ آمن مع تزايد الشكوك بشأن الهدنة في حرب التجارة الأميركية الصينية.

وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.2 بالمئة إلى 97.202. وتراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.4 بالمئة هذا الأسبوع لكنه منخفض 0.5 بالمئة فحسب عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 12 نوفمبر تشرين الثاني.

وزاد الين، الذي يقبل المستثمرون على شرائه عادة في أوقات الاضطراب بالسوق، 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 113.05 ين، وحقق ارتفاعا مقابل معظم العملات الأخرى.